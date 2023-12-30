الجيش الإسرائيلي يوقف إطلاق النار في غزة لمدة 4 ساعات لدواعٍ إنسانية

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت وقفا تكتيكيا لمدة أربع ساعات في القتال في مخيم في رفح جنوب قطاع غزة. وقال متحدث باسم الجيش باللغة العربية في موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إنه سوف يتم بشكل مؤقت تعليق الانشطة العسكرية هناك لأسباب إنسانية.

وكتب قائلا إن هذا التوقف من شأنه أن يمكن السكان من الحصول على الإمدادات.

كان الجيش الإسرائيلي قد دعا في وقت سابق سكان مدينة خان يونس المحاصرة جنوب المنطقة الساحلية إلى البحث عن الأمان في مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وخصص الجيش أيضا اليوم السبت طريقا للمدنيين لتجاوز الطريق الذي كان قد تم استخدامه في السابق للفرار عبر مدينة خان يونس والذي قال الجيش إنه كان خطيرا.

وذكرت تقارير أن الآلاف من الفلسطينيين قد لجأوا إلى الخيام في رفح.

وعقب توسيع نطاق الهجمات الإسرائيلية إلى الجزء الأوسط من قطاع غزة، فإنه بالكاد يكون هناك مكان للأشخاص النازحين داخليا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.

وقال توماس وايت، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في غزة، قبل بضعة أيام، إن مدينة رفح، على سبيل المثال، مكتظة بالفعل بالنازحين إليها وتستوعبهم بالكاد ".

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