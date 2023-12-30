الأونروا تدعو إلى وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

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دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) اليوم إلى الوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ودعت الأونروا إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية لقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الهائلة ومن بينها الوقود والغذاء والدواء والمياه ومواد النظافة وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة مثل النساء والفتيات المراهقات والأشخاص ذوي الإعاقة.

واعترض المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها إسرائيل بأن عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة أخفقوا في مهامهم.

وقال لازاريني إن هذه "معلومات مضللة لا أساس لها من الصحة" ، مضيفا أن "هذا ليس الوقت المناسب لتبادل الاتهامات وترويج المعلومات المضللة.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته في وقت سابق الجمعة، إلى سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، بالتوجه نحو مدينة رفح إلى الجنوب الغربي على الحدود المصرية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في وقت سابق الجمعة، عن مقتل 187 فلسطينيا في هجمات إسرائيل على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووزعت الوزارة بيانا مقتضبا على الصحفيين، مفاده أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن 312 إصابة بجروح مختلفة.

وبحسب الوزارة ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 21507 قتلى و55915 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة ردا على هجوم طوفان الأقصى على إسرائيل واقتحام بلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن واقتيادهم إلى القطاع.

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