إسرائيل توسع عملياتها وسط وجنوب غزة

المصدر: غزة - البيان - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 84، بتصعيد إسرائيلي متواصل، حيث كثفت القصف براً وبحراً وجواً على المناطق الأكثر كثافة سكانية في غزة، ووسعت عملياتها وسط وجنوب غزة، مما أسفر عن عشرات القتلى أغلبيتهم من النساء والأطفال.

واستهدفت طائرات إسرائيل ومدفعيته وزوارقه الحربية عدداً من منازل الفلسطينيين فوق رؤوس ساكنيها، ومساجد، وسط وجنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»: «إن 40 فلسطينياً قتلوا جراء قصف طائرات إسرائيلية ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع».

وأشارت المصادر، إلى أن هناك عشرات المفقودين ما زالوا تحت أنقاض المنازل.

استهداف قافلة مساعدات

وارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة إلى أكثر من 21 ألف قتيل، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

فيما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة «على طريق حدده الجيش». وأضافت في بيان أن «قائد قافلتنا الدولية وفريقه لم يصابوا بأذى، لكن أصيبت شاحنة واحدة بأضرار».

تدمير مواقع أثرية

وكشفت مصادر إعلامية في غزة أن إسرائيل استهدفت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي من أصل 325 موقعاً في القطاع، في حربها المستمرة.

وذكرت أن من بين أبرز تلك المواقع كنيسة جباليا البيزنطية، والمسجد العمري في جباليا، بالإضافة إلى مركز المخطوطات والوثائق القديمة في مدينة غزة.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش في هذه المعارك إلى 168 جندياً وضابطاً.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سمح بنشر هوية الضابط القتيل، وهو النقيب احتياط هاريل شارفيت، البالغ من العمر 33 عاماً، وقتل في معارك شمال قطاع غزة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 168 قتيلاً، بينما ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 502 قتيل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز