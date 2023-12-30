الإمارات: هجمات المستوطنين بالضفة بلغت نقطة «اللاعودة»

المصدر: نيويورك - البيان

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دعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى ضرورة اتخاذ «خطوات جريئة» بشأن الحرب في قطاع غزة، وحذرت من أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين بالضفة بلغت نقطة «اللاعودة».

وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة دعت لها الإمارات من أجل مناقشة الأوضاع في الضفة الغربية، إن «كافة الوعود بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة باتت واهية».

وحذرت معالي السفيرة لانا نسيبة من أن الحرب في قطاع غزة تتسبب في غرس التفكير المتطرف بالشرق الأوسط، لافتة إلى أن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة العربية بات يمثل نقطة لاعودة.

وشهدت الضفة الغربية هجمات عنيفة، بما في ذلك إطلاق النار على الفلسطينيين على يد مستوطنين مسلحين، ما دفع حتى أقرب حلفاء إسرائيل، الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى إدانة العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون وطالبوا بمحاكمة المذنبين بارتكاب الجرائم.

في الأثناء، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن الرهائن. وحض جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة التوترات بالمنطقة.

وقال «هناك خطر مستمر من حدوث صراع إقليمي واسع كلما طال أمد الصراع في غزة.

تصاعد العنف في الضفة الغربية بما في ذلك العمليات الإسرائيلية المكثفة وعنف المستوطنين أمر مقلق للغاية».

من جهته قال ممثل فلسطين بمجلس الأمن، إن «العدوان الإسرائيلي أهدافه إجرامية تدمر الفلسطينيين وتدفعهم للتشرد».

وأوضح ممثل فلسطين، في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، أنه يجب وقف المجازر الإسرائيلية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشدداً على أنه لا ينبغي تبرير القتل العشوائي بحق المدنيين في قطاع غزة.

ودعا إلى حماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، ووقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام بقطاع غزة. وأضاف: «لا يمكن تجاوز أو تخطي الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين والأطفال في قطاع غزة، ويجب دعم الجهود الفلسطينية لإقامة العدالة دون أي عوائق، فمن الضروري أن تتوقف المأساة في قطاع غزة».

ونجحت الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري في تمرير قرار أممي يطالب بتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد جهود لتفادي فيتو أمريكي على مشروع القرار.

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