مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد عملية دهس بالضفة الغربية

المصدر: ا ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة إصابة أربعة إسرائيليين بجروح في عملية دهس بالسيارة نفذها فلسطيني قرب موقع عسكري في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا "شلّ حركة" المهاجم، بينما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الشاب برصاص الجيش.

وقال الجيش في بيان "وقع هجوم دهسا بالقرب من موقع عسكري قرب مفرق أدورايم (مخيم الفوار)" جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

أضاف أن الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة قاموا بشلّ حركة المهاجم، موضحا أنه تمّ نشر جنود إضافيين لتعزيز تواجد الجيش في المنطقة.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية ("نجمة داوود الحمراء") عن إصابة أربعة أشخاص في العشرينات من العمر بجروح، إصابة أحدهم متوسطة.

من جهتها، نقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية وفاة الشاب عمرو عبد الفتاح أبو حسين برصاص الاحتلال عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا في الضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ الهيئة العامة للشؤون المدنية بمقتل الشبان في حال احتفاظ الجيش الاسرائيلي بجثامينهم.

وأوردت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب داخل مركبته... وتركته ينزف دون تقديم العلاج له".

وأشارت الى أن "قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الصحفيين بالضرب المبرح وأصابتهم برضوض" وصادرت معداتهم.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 315 فلسطينيا بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية، فيما تنفذ القوات الإسرائيلية عمليات عسكرية ومداهمات شبه يومية في مختلف المدن والقرى ومخيمات اللاجئين.

ووصلت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري إلى 523 قتيلا قضوا برصاص الجيش أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة.

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