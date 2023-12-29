الشعبة البرلمانية: غزة تشهد كارثة إنسانية

المصدر: القاهرة ــ وام

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شارك محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في البرلمان العربي، وناعمة عبدالله الشرهان عضو المجلس، نائبة رئيس المجموعة، في الجلسة الخاصة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، لمناقشة التطورات الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة.

وأكد محمد اليماحي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، أهمية انعقاد هذه الجلسة في وقت يشهد فيه قطاع غزة كارثة إنسانية تستهدف الأرواح، إضافة إلى تدمير الكثير من الوَحَدات السكنية، والمرافَق التعليمية، واستهداف المستشفيات والمنشآت الصحية، ونزوح قسري لسكان غزة.

وأضاف اليماحي أن هذه اللحظات الحرجة والأحداث الصعبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، تتطلب السعي نحو تعزيز التضامن والتعاون والعمل سوياً لحماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين، وحث الحكومات والمجتمع الدولي، تكثيف المساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية، بما فيها الدبلوماسية البرلمانية، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم الإنساني للمدنيين في قطاع غزة، وضمان ممرات إنسانية آمنة ومستقرة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية، والعمل على وقف التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

وقال: في هذه الظروف الصعبة التي تمر على إخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة، واصلت دولة الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نقل المساعدات الإنسانية والإمدادات الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، من خلال إنشاء المستشفى الميداني، واستقبال مئات من الجرحى والمرضى من سكان القطاع في مستشفيات الدولة، وتقديم كافة المساعدات العاجلة من خلال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

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