إسرائيل تكثف عملياتها العسكرية وسط وجنوب القطاع

المصدر: غزة - البيان، وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد قطاع غزة يوماً جديداً من التصعيد، فيما لا تظهر أي بادرة تؤشر إلى قرب وقف الحرب على غزة، حيث كثف الجيش الإسرائيلي، أمس، غاراته وعملياته البرية في شمال ووسط وجنوب القطاع، مع تواصل التحذيرات الدولية من «خطر جسيم» يطال المدنيين بالتوازي مع اعتراف إسرائيل باستخدام «أسلحة غير مناسبة» في قصف غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 98 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا وخان يونس والمغازي، أمس.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي في خانيونس جنوباً إلى 20 قتيلاً، وأوضح أن القصف هو الثالث على محيط مستشفى الأمل خلال أقل من ساعة. وأضافت أن قصفاً إسرائيلياً مكثفاً طال دير البلح ومخيم المغازي وسط القطاع، كما استهدف بيت لاهيا شمالاً. وشهدت مدينة خانيونس جنوباً، غارات إسرائيلية عنيفة ما تسبب في سقوط 78 قتيلاً.

ارتفاع عدد القتلى

وقال الدكتور أشرف القدرة المُتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، في بيان، «إن محصلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 21 ألفاً و320 قتيلاً و55 ألفاً و603 مصابين». وأوضح أن «الجيش الإسرائيلي ارتكب 20 مجزرة بحق عائلات بأكملها راح ضحيتها 210 قتلى و360 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية». وطالب القدرة، المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي، مشيراً إلى أن الأوضاع الإنسانية والصحية للنازحين بلغت مستويات كارثية تفوق الوصف، وبلغ عدد النازحين أكثر من 1.9 مليون نازح يفتقرون للماء والطعام والدواء.

اعتراف إسرائيلي

في الأثناء، أعلنت «هيئة البث الإسرائيلية» أن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً أقر بأن الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة وأدت إلى مقتل 70 فلسطينياً «استُخدم فيها سلاح غير مناسب».

ونقلت الهيئة عن المسؤول الأمني، الذي لم تسمه، قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي فتح تحقيقاً في الحادث. وقال المسؤول: «الهجوم الذي قُتل فيه العشرات من المدنيين غير المتورطين، أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني المجاورة لهدف الهجوم وألحق أضراراً بالمدنيين... كجزء من التحقيق، تبين أن نوع الأسلحة لا يتناسب مع طبيعة الهجوم، ما أدى إلى حدوث أضرار جانبية واسعة النطاق، وهو أمر كان من الممكن تجنبه إذا تم تكييف الأسلحة مع الهجوم».

وكشف الجيش الإسرائيلي عن أسماء 3 من جنوده قال إنهم قُتلوا في معارك بقطاع غزة. وترتفع بذلك حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري إلى 164 قتيلاً. وأعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، مقتل ضابطين وجندي في المعارك بقطاع غزة، ورفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى 501 منذ السابع من أكتوبر. وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن العسكريين الثلاثة الذين أعلن مقتلهم، قُتلوا الليلة قبل الماضية في معارك بوسط وجنوب القطاع، في حين أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

مقتل محتجزة

واعلن تجمع نير عوز الاستيطاني في جنوب إسرائيل أمس مقتل إسرائيلية أمريكية محتجزة لدى حركة حماس وذلك بعد عدة أيام من الإعلان عن مقتل زوجها. وقال التجمع في بيان إن جوديث واينستاين حاغاي أصيبت خلال هجوم السابع من أكتوبر وتم السماح الآن بإعلان مقتلها في هجوم، السبت، وقد توفيت متأثرة بجروحها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز