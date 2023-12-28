21320 قتيلاً فلسطينياً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة

المصدر: ا ف ب

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ارتفعت حصيلة قتلى القصف الاسرائيلي لغزة إلى 21320 شخصاً في اليوم الثالث والثمانين لنشوب الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، كما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحافي "ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 21320 شهيدا و55603 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي".

وتابع أن الحصيلة الأخيرة تشمل 210 أشخاص "بينهم عائلات بأكملها" قتلت في ضربات اسرائيلية في الساعات الـ24 الأخيرة.

من جهة أخرى، أكد القدرة أن "الانتهاكات الاسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 312 كادرا صحيا جزء منهم من الطاقات التخصصية النادرة". وأضاف أن "الاحتلال الاسرائيلي تعمد تدمير 104 سيارات اسعاف وخروجها عن الخدمة".

وتابع أن "الاحتلال الاسرائيلي يستهدف محيط مجمع ناصر الطبي ومستشفى الامل التابع لجمعية الهلال الاحمر بخان يونس عدة مرات ونخشى تكرار سيناريو مجمع الشفاء الطبي".

وطالب المؤسسات الدولية بزيارة الكوادر الصحية المعتقلين "وتفقد احوالهم والتحشيد الدولي للأفراج عنهم".

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