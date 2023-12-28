الأمم المتحدة قلقه إزاء تفشي وباء الكوليرا في السودان

المصدر: وام

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء عدم قدرة السكان في السودان على الوصول الآمن إلى خدمات الرعاية الصحية، في ظل استمرار تفشي وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول التقارير الواردة التي تشير إلى ارتفاع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا بنسبة تجاوزت 100% خلال الشهر الماضي، حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 8300 حالة مشتبه بها وأكثر من 200 حالة وفاة، في تسع ولايات، حتى يوم 23 ديسمبر الجاري، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة السودانية.

ويشمل الرقم المذكور سالفا أكثر من 1800 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا في ولاية الجزيرة، خصوصا في ظل نزوح ما لا يقل عن 300 ألف شخص خلال الشهر الجاري.

وأكد البيان أن المجتمع الإنساني في السودان يعمل على دعم الكشف عن حالات الإصابة الكوليرا وعلاجها، فضلا عن تنفيذ عدد من حملات التطعيم، محذرا من أن ثلثي سكان السودان يفتقرون إلى الرعاية الصحية، في وقت توقف فيه أكثر من 70% من المستشفيات في العديد من المناطق عن العمل.

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