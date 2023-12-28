رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: علينا الاستعداد لهجوم من لبنان

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يستعد الجيش الإسرائيلي بشكل متزايد لتوسيع معركته بشكل حاسم مع حزب الله في لبنان.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الأربعاء خلال زيارة لقيادة الجيش في مدينة صفد شمال إسرائيل: "اليوم صادقنا على مجموعة متنوعة من الخطط للمستقبل، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لهجوم إذا لزم الأمر".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "وداخله القيادة الشمالية في مستوى عال جدا من الجاهزية".

وانخرط الجيش الإسرائيلي في قتال مستمر مع وحدات حزب الله في جنوب لبنان منذ أن اجتاحت حركة حماس المنطقة الحدودية في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

وأطلق حزب الله صواريخ على بلدة كريات شمونة الحدودية الأربعاء وقالت الشرطة الإسرائيلية إن عدة مبان تضررت. ولم يصب أحد بأذى.

وفي بداية الحرب على غزة، نقلت السلطات عشرات الآلاف من سكان المنطقة الشمالية إلى داخل البلاد لأسباب أمنية.

وقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مقاتل من حزب الله، في هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان يوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية.

ويمثل القتال في هذه الساحة منذ بداية أكتوبر أخطر مواجهة عسكرية منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.

لكن مراقبين يقولون إنهم ما زالوا يتبعون بعض القواعد غير المعلنة. وتجنب الجانبان حتى الآن المزيد من التصعيد.

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