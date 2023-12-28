عشرات القتلى في خان يونس وإسرائيل توسع هجومها البري

المصدر: غزة، وكالات - البيان

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في تصعيد جديد للحرب على غزة، بدأت إسرائيل أمس عمليات قتالية برية في المنطقة الوسطى من القطاع المحاصر، موطن العديد من مخيمات اللاجئين ذات الكثافة السكانية الكبيرة، فيما قصفت بالمدفعية والدبابات شارعاً مزدحماً أمام مستشفى الأمل في خان يونس، ما أسفر عن مقتل العشرات، بينما تشهد غزة غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف المحاور.

والمنطقة التي أعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية فيها، تشمل مخيمي البريج والمغازي، وهي واحدة من أكثر المناطق كثافة بالسكان في القطاع، حيث تقع فيها العديد من مخيمات اللاجئين. ويقصف الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة بغارات جوية كثيفة.

منذ أسبوعين أطلقت إسرائيل توغلاً برياً جنوب القطاع الذي يكتظ بالنازحين بعد أن دعتهم القوات الإسرائيلية إلى ترك منازلهم في شمال ووسط غزة، إثر اجتياحها لتلك المناطق أيضاً.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة في خان يونس جنوبي القطاع أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، في حين وجهت الفصائل الفلسطينية ضربات جديدة لقوات الاحتلال، وأكدت أنها قتلت جنوداً ودمرت آليات.

وقال شهود إن قوات إسرائيلية قصفت بالمدفعية والدبابات شارعاً مزدحماً أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس، ما أسفر عن مقتل 39 وإصابة عشرات آخرين. وأضافوا إن القصف كان مركزاً، مشيرين إلى أن المنطقة المحيطة بالمستشفى ذات كثافة سكانية كبيرة.

قصف النازحين

ووقع القصف بينما كان عدد كبير من سكان المنطقة والنازحين يتبضعون من الشارع، فيما تم انتشال 4 قتلى جراء القصف من منطقتي معن وعبسان شرق خان يونس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء قصف إسرائيلي على مبنى سكني في خان يونس جنوب القطاع.

وقالت في بيان مقتضب، إن المبنى السكني الذي تعرض للقصف يقع أمام مستشفى الأمل التابع للجمعية.

وفي وسط القطاع، قتل 5 جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم المغازي، كما استهدف القصف مخيم النصيرات، ومنطقة جحر الديك، حيث تدور اشتباكات ومعارك طاحنة بين الفصائل وقوات إسرائيلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن قوات إسرائيلية ارتكبت 16 مجزرة خلال 24 ساعة أوقعت 195 قتيلاً و325 جريحاً. وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه الـ82 إلى 21 ألفاً و110 قتلى و55 ألفاً و243 جريحاً منذ السابع من أكتوبر الماضي الماضي.

اشتباكات

على صعيد العمليات العسكرية، أعلنت فصائل فلسطينية أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة من 10 جنود وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخان يونس جنوبي القطاع.

كما أعلنت أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع القوات الإسرائيلية في محاور التقدم بمدينة غزة.

في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين في معارك شمال قطاع غزة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القتلى من كتيبة شكيد بلواء غفعاتي - أحدهم نائب قائد سرية - وسقطوا شمالي القطاع.

وتأتي حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي الجديدة بعد إعلانه أمس مقتل 5 ضباط وجنود، بينهم قائد سرية في لواء ناحال من قوات النخبة. وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعلن منذ بدء العملية البرية في غزة أواخر أكتوبر إلى 170.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «إسرائيل تتعرض للهجوم من 7 جبهات مختلفة» وسط الحرب التي تشنها على قطاع غزة، مشيراً إلى أن الجيش «رد حتى الآن في 6 منها».

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