تعديل المبادرة المصرية لوقف الحرب

المصدر: القاهرة ـ رام الله ـ وكالات

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كشف مصدر فلسطيني مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس»، تفاصيل المبادرة المصرية المعدلة، والتي تهدف للوصول إلى وقف إطلاق نار شامل بعد تطبيق خطة من 3 مراحل.

وجاءت المبادرة المصرية المعدلة خاليةً من أي بنود تتعلق بشكل الحكم والإدارة في غزة والضفة الغربية عقب الحرب، بعد أن كانت تقترح في صورتها الأولى تشكيل حكومة تكنوقراط. وقالت مصادر مصرية إن المبادرة المعدلة تتضمن في مرحلتها الأولى هدنة إنسانية مدتها 10 أيام تقوم «حماس» خلالها بالإفراج عن كافة المدنيين المحتجزين لديها من الأطفال والنساء مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب من الأسرى الفلسطينيين.

وحسب المصدر، فإن المرحلة الأولى تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار في كافة أنحاء غزة من الجانبين على أن تنتشر القوات الإسرائيلية بعيداً عن التجمعات السكانية.

أما المرحلة الثانية، فتشمل الإفراج عن كافة المجندات المحتجزات لدى «حماس» مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.

أما المرحلة الثالثة، سيتم خلالها التفاوض لمدة شهر بشأن إفراج «حماس» عن كافة الجنود المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى. وبشأن محددات تنفيذ المبادرة، قال المصدر إنها تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة. وقالت مصادر إن وفداً إسرائيلياً سيزور القاهرة خلال أيام لمناقشة الوضع في غزة.

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