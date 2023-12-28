مقتل 6 فتيان فلسطينيين بالضفة

المصدر: طولكرم- وكالات

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قُتل ستّة فتيان فلسطينيين، فجر أمس، في عملية نفّذها الجيش الإسرائيلي في مخيّم للاجئين في شمالي الضفّة الغربية المحتلّة، وأوقعت أيضاً العديد من الجرحى، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ ستة قتلى برصاص إسرائيل وصلوا لمستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم «في شمالي الضفة»، مشيرة إلى أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيّم نور شمس للاجئين، أسفرت عن سقوط العديد من الجرحى.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إنّ الفتيان الستّة قتلوا في قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية على المخيّم القريب من مدينة طولكرم.

وأضافت أنّ القصف أسفر أيضاً عن إصابة شاب سابع بجروح خطرة في رأسه، وحالته حرجة.

وبحسب الوكالة، فإنّ وحدات عسكرية إسرائيلية نفّذت عملية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس الواقع شرقها.

وقُتل أكثر من 300 فلسطيني في الضفّة الغربية على أيدي القوات الإسرائيلية، وفي بعض الحالات على أيدي مستوطنين إسرائيليين، منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر الماضي.

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