3 قتلى جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الدفاع المدني اللبناني، اليوم الأربعاء، سقوط ثلاثة قتلى وجريح جراء قصف إسرائيلي على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، استفاقت مدينة بنت جبيل اليوم على مجزرة ارتكبها إسرائيل ليلا استشهد بنتيجتها ثلاثة من أبناء المدينة وجرح آخر.

وأشارت الوكالة إلى أن "طائرات حربية أغارت قبيل منتصف الليل على منزل في حي الدورة وسط مدينة بنت جبيل، ودمرته، فهرعت إلى المكان فرق الإسعاف من الدفاع المدني والصليب الأحمر وعملت على البحث تحت الركام والإغاثة طوال ساعات الليل، حتى تمكنت من انتشال جثامين شابين وزوجة بالإضافة إلى جريح.

وحسب الوكالة، "كان أحد القتلى حضر إلى لبنان منذ أيام من استراليا حيث يقيم منذ أعوام، ليصطحب زوجته ومغادرة لبنان والاستقرار في استراليا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز