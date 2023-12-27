الضفة الغربية..مقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي

المصدر: الخليل- وكالات

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كشفت الصحة الفلسطينية أمس عن مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الفوار بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقال شهود إن قوة إسرائيلية اقتحمت أمس المخيم، واندلعت مواجهات بالحجارة مع مجموعة من الشبان الفلسطينيين. وبحسب الشهود، فإن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص باتجاه المتظاهرين.

وشنت قوات إسرائيلية الليلة قبل الماضية، عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس بالضفة الغربية. وقال شهود إن قوة إسرائيلية فجرت منزلاً في المخيم.

إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي أمس النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال غسان جرار لوكالة الصحافة الفرنسية إن جنود الجيش الإسرائيلي «اعتقلوا زوجتي خالدة» بعد أن اقتحموا منزل العائلة في رام الله «وكسروا الباب عند الساعة الخامسة صباحاً».

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