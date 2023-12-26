لماذا عزف التونسيون عن الانتخابات المحلية؟

المصدر: تونس ـ الحبيب الاسود

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تعلن تونس غداً النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية التي شهدتها الأحد، وتنظيم الدور الثاني في النصف الأول من فبراير المقبل.

وبحسب هيئة الانتخابات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 11.66 % من مجموع الناخبين. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن الهيئة ليست مسؤولة عن نسبة الإقبال على الانتخابات بل عن تنظيم العملية، مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بعدد المشاركين.

وعزا مراقبون ضعف الإقبال إلى عدم إدراك التونسيين لوظيفة المجالس المحلية التي نص عليها الدستور الجديد، والتي ستكون منطلقاً لتشكيل المجالس الجهوية والإقليمية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي سيكون بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.

حالة فوضى

ويعتقد البعض أن هناك شعوراً لدى التونسيين بعدم الاهتمام بالحياة السياسية، وهو ناتج عن حالة الفوضى التي عرفتها البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وبخاصة تحت حكم جماعة الإخوان وحلفائها.

وشدد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري إلى ضرورة إجراء دراسات عملية معمقة من أجل تحليل أسباب هذه النسب المنخفضة وبخاصة على مستوى مشاركة المرأة والشباب، مشيراً إلى أن نسبة الإقبال في المدن كان أضعف منه في المناطق الريفية.

ولاحظ عضو هيئة الانتخابات، أيمن بوغطاس، تسجيل غياب بارز للناخبين من فئتي الشباب والنساء في الانتخابات، رغم أن 22 بالمئة من المرشحين شباب، مرجحاً ارتباط هذا العزوف بالأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، وما راكمته التجارب الانتخابية السابقة، من «شعور بالخذلان وعدم ثقة إزاء البرامج الانتخابية المقترحة والوعود الزائفة»، حسب تعبيره.

ورأى مدير مؤسسة «امرود كنسلتنغ» للبحوث واستطلاعات الرأي، نبيل بالعم، أن ضعف المشاركة مرده «غياب الحوار السياسي»، معتبراً أن المواطن التونسي هو المسؤول الأول عن نسبة الإقبال، مضيفاً أن «تواتر الانتخابات في فترة قصيرة أسهم في نفور المواطن التونسي من الشأن السياسي»، مشيراً إلى وجود نقص في العملية الاتصالية بشأن الانتخابات.

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