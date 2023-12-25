20674 قتيلاً و54536 مصاباً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

المصدر: ةكالات

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قالت وزارة الصحة في غزة اليوم "الاثنين" إن 20674 قتلوا وأصيب 54536 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر.

وأضافت الوزارة أن 250 فلسطينياً قتلوا وأصيب 500 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتواصل إسرائيل،قصف قطاع غزة حيث تهدد مجاعة المدنيين بعد ليلة عيد ميلاد حزينة للفلسطينيين في بيت لحم في الضفة الغربية، تحت وطأة الحرب التي قاربت على إتمام شهرها الثالث. وحتى الآن، لا تظهر أي بادرة تشير إلى قرب وقف إطلاق النار لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الذي يواجه مأساة إنسانية لا توصف، فيما يقترب شبح المجاعة من الفتك بسكان القطاع.

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