كتائب القسام تعلن قتل 6 جنود إسرائيليين في وسط غزة

المصدر: د ب ا

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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، قتل ستة جنود إسرائيليين جراء تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة راجلة متوغلة وسط قطاع غزة.

وقالت القسام، في منشور أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، مؤكدة مقتل ستة جنود إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأشارت إلى استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية بقــذائف "الياســـين 105" على مشارف بمخيم ومدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد أسماء تسعة جنود قتلوا في معارك في قطاع غزة، مما يرفع عدد الجنود، الذين قتلوا أمس السبت إلى 14، فيما يكثف الجيش هجومه ضد حركة "حماس".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد عن الجيش القول إن حصيلة القتلى في صفوف الجيش، منذ بدء الهجوم البري في القطاع، بلغت 153.

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