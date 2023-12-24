مسيّرة تصيب سفينة قبالة سواحل الهند

المصدر: لندن - أ.ف.ب

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تعرّضت سفينة تجارية أمس، لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي ألحق بها أضراراً من دون أن يسبب سقوط ضحايا، وفق ما أفادت وكالتان بحريتان أوضحت إحداهما أن السفينة «مرتبطة بإسرائيل».

وأكدت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة وتم إخماده. وأشارت شركة أمبري للأمن البحري إلى أن السفينة ترفع علم ليبيريا لكنها «مرتبطة بإسرائيل»، مضيفة أنها «كانت متوجهة إلى الهند».

وأكدت الوكالتان أن الهجوم وقع على مسافة 200 ميل بحري جنوب غرب سواحل الهند. من جهته، قال مسؤول في البحرية الهندية «أرسلت طائرة إلى الموقع وتمكنت من الوصول إلى السفينة والتأكد من سلامتها وسلامة طاقمها».

وأضاف «أرسلت كذلك سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية إلى الموقع لتقديم المساعدة اللازمة». ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم. وتأتي الضربة أمس، بعد سلسلة هجمات شنّها المتمرّدون الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

ودفعت هجمات الحوثيين كبرى شركات الشحن إلى تغيير مسارها نحو الطرف الجنوبي من أفريقيا.

ومع تعطل حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر، أعلنت الولايات المتحدة تشكيل قوة بحرية متعددة الجنسيات تضم أكثر من 20 دولة لحماية السفن.

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