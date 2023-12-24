القتال يحتدم في غزة وإسرائيل تؤكد مواصلة الحرب

المصدر: غزة، تل أبيب - وكالات

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شنّت إسرائيل أمس، عمليات قصف إضافية على غزة مع تأكيدها مواصلة الحرب، حيث أودى القصف بحياة أكثر من 400 فلسطيني في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في منصة «إكس» إن «إسرائيل ستواصل الحرب في غزة إلى حين الإفراج عن كل الرهائن والقضاء على حماس»، مشدداً على أن إسرائيل «ستواصل تفتيش كل المساعدات الإنسانية إلى غزة لأسباب أمنية».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 18 شخصاً في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع «في الليلة (قبل) الماضية»، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يواصل القصف المكثف لمختلف أنحاء القطاع.

وأفاد سكان باستمرار الغارات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية توغلت داخل جباليا البلد.

ولقي أربعة أشخاص على الأقل، ومن بينهم فتاة، حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، ولقي ثلاثة أشخاص وهم صحافي في قناة الأقصى التابعة لحركة حماس واثنان من أقاربه، حتفهم في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مخيم النصيرات للاجئين.

خسائر متبادلة

وتبادل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي الإعلان عن إيقاع كل منهما خسائر بالجانب الآخر، فقد أعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير خمس دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها في شمالي غزة، بعد إعادة استخدام صاروخين غير منفجرين أطلقتهما إسرائيل في وقت سابق.

وأشارت إلى أن مقاتليها قتلوا 4 جنود إسرائيليين في حي القصاصيب بمخيم جباليا في شمالي القطاع.

وأعلنت كذلك تفجير فتحة نفق بقوة إسرائيلية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في منطقة جحر الديك وسط القطاع، وأعلنت كذلك إيقاع أربع «جيبات» إسرائيلية في كمين وقتل جميع أفرادها في وسط غزة. وأشارت إلى تفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى مقتل جميع أفراد القوة، كما تم تدمير دبابة.

وكانت أعلنت قبل ذلك قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في اشتباكات في شمالي القطاع.وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد إنها رصدت توغلاً محدوداً لآليات إسرائيلية على الحافة شرقي رفح وقصفتها بقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة، كما أعلنت السرايا استهداف دبابة ميركافا بقذيفة تاندوم في شمالي القطاع.

5 ضباط وجنود

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت مقتل خمسة من ضباطه وجنوده منذ الجمعة في معارك في غزة. وأعلن الجيش وجهاز الأمن العام (شين بيت) في بيان مشترك عن أسر أكثر من 200 عنصر من حركتي حماس والجهاد الأسبوع الماضي.

وقال الجيش إنه أطلق طلقات خادعة بمنطقة عيسى في مدينة غزة لاستدراج مسلحين إلى مبنى كان بمقام مقر لحركة حماس. وجاء في البيان إن القوات البرية والمخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي وجهت طائرة مقاتلة لضرب المبنى، والقضاء على المسلحين.

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