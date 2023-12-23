بناء 308 مسجداً وتجديد وصيانة 91 بمصر في 2023

المصدر: القاهرة - البيان

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بلغ إجمالي عدد المساجد التي افتتحت بمصر، خلال 2023، وفقاً لموقع «كايرو سين»، 399 مسجدًا، تتألف من 308 مساجد جديدة تم بناءها بالكامل، أو مشروعات استبدال وتجديد، بالإضافة إلى 91 مسجدًا تم صيانتها وتطويرها.

تشمل بعض أهم أعمال التجديد لهذا العام المسجد البالغ عمره 1,033 عامًا، مسجد الحكيم بأمر الله، أقدم مسجد عثماني في القاهرة.

وأيضاً ضمن المساجد المرممة مسجد ساريات الجبل، والذي يعود تاريخه إلى 900 عام، ومسجد الأقمار، إلى جانب المسجد العالمي الشهير السيدة نفيسة، وغيرها.

وفي الوقت نفسه، شهدت السنوات التسع الماضية استبدال وتجديد وصيانة وتأثيث 11,421 مسجدًا بتكلفة تقديرية بلغت 15.5 مليار جنيه مصري.

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