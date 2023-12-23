كتائب القسام تعلن إيقاع 4 جيبات إسرائيلية في كمين وقتل جميع أفرادها

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، إيقاع أربع "جيبات" إسرائيلية في كمين محكم وقتل جميع أفرادها في وسط غزة، ولم يتأكد النبأ من مصدر مستقل.

وقالت القسام، في منشور أوردته إذاعة الأقصى عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم، إن عناصرها تمكنوا من إيقاع أربع جيبات للقيادة الإسرائيلية في كمين محكم في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

واشارت إلى تفجير حقل مركب من العبوات المضادة للأفراد والدروع بهم ما أدى إلى مقتل جميع أفرادها، كما تم تدمير دبابة إسرائيلية هرعت إلى المكان بقذيفة الياسين 105.

ولفتت إلى استهداف قوات النجدة والإخلاء بمنطقة العملية بمنظومة الصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون من العيار الثقيل، وشوهدت طائرات وسيارات الإسعاف الإسرائيلية تنقل القتلى من المكان.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز