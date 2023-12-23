بعد هدوء لـ 48 ساعة .. إطلاق صواريخ من غزة على جنوب إسرائيل

المصدر: د ب ا

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بعد هدوء لقرابة 48 ساعة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل اليوم السبت. وأدى الهجوم إلى انطلاق صافرات الإنذار في بلدة كفار عزة الحدودية الذي تم إخلاؤه بشكل كبير، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في موقعها الإلكتروني.

وذكر سكان محليون أنهم شاهدوا أربعة صواريخ اعتراضية تسقط المقذوفات المنطلقة من قطاع غزة. ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية.

وتباطأ بشكل كبير معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في الأسابيع الاخيرة في الوقت الذي يوسع فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري ضد حركة حماس.

وشنت إسرائيل هجومها البري على قطاع غزة ردا على عملية حماس "طوفان الأقصى" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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