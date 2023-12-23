تل أبيب تبحث هدنة طويلة

المصدر: غزة - تل أبيب - وكالات

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في جديد التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس تقديم عرض لحركة «حماس»، يتضمن هدنة طويلة نسبياً وليس أسبوعاً فقط.

جاء هذا الإعلان بعدما أكدت الفصائل في بيان، أن هناك قراراً وطنياً فلسطينياً بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للحرب.

في المقابل نقلت «سي ان ان» عن مسؤولين لم تسمهم القول إن إسرائيل تناقش حالياً مقترحات إضافية من شأنها إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها، وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الأسرى.

وقدمت الحكومة الإسرائيلية عرضاً جديداً لحركة «حماس» ينص على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 أسيراً، وفق ما نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي لم تكشف هويته: «قدمت إسرائيل عرضاً جديداً لحركة «حماس» لعقد هدنة لمدة أسبوع، يتم خلالها الإفراج عن 35 رهينة إسرائيلية جديدة تضم من تبقى لدى الحركة من نساء وكبار سن وجرحى ومرضى».

ووفقاً للمسؤول، تشمل هذه المجموعة الرجال المسنين الثلاثة الذين تم أسرهم من مستوطنة كيبوتس بالقرب من حدود غزة، والذين ظهروا مؤخراً في مقطع فيديو بثته «كتائب القسام» بدأ بعبارة «لا تتركونا نشيخ»، طالبوا خلاله بالعمل للإفراج عنهم.

وكانت هدنة سابقة امتدت أسبوعاً أواخر الشهر الماضي (نوفمبر 2023)، أفضت إلى تبادل أسرى بين الطرفين، لكنها عادت وانهارت مطلع الشهر الحالي (ديسمبر 2023).

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