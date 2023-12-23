مستشفيات ود مدني السودانية خارج الخدمة

المصدر: الخرطوم - وكالات

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أكدت نقابة «أطباء السودان»، أمس، أن جميع المرافق الصحية بمدينة ود مدني السودانية عاصمة ولاية الجزيرة (وسط) «خارج الخدمة»، جراء الصراع الدائر في الولاية بين قوات الجيش، و«الدعم السريع».

وأفادت النقابة الطبية غير الحكومية في بيان بأن «جميع المستشفيات والمصحات الحكومية والخاصة في مدينة ود مدني خارج الخدمة». وذكر البيان أن «22 مستشفى ومركزاً علاجياً حكومياً وخاصاً بالمدينة توقفت عن تقديم العلاج، بما فيها مستشفى ود مدني التعليمي»، أكبر مستشفى حكومي بالمدينة.

وأشارت النقابة أن «عمليات نهب وتخريب واسعة» لمستشفيات المدينة، موضحاً أن ذلك يؤدي إلى «انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية».

وتحدث البيان أيضاً عن مقتل اثنين من الكوادر الطبية، إثر اعتداء على مستشفى رفاعة التعليمي، بمدينة رفاعة شرق ولاية الجزيرة.

وأوضح أن «مدينة ود مدني شكلت مركزاً رئيسياً للخدمات الصحية بعموم البلاد، بعد خروج معظم مستشفيات العاصمة الخرطوم عن الخدمة».

وكانت صحف سودانية كشفت أول من أمس أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان وافق على لقاء قائد قوات « الدعم السريع » محمد حمدان دقلو «حميدتي» بشرط وقف إطلاق النار، والخروج من منازل السودانيين وفقاً لـ اتفاق جدة .

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق سلَّم، الاثنين الماضي، رسالة مكتوبة من البرهان لرئاسة الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا«إيغاد» من خلال سفير جيبوتي في المغرب على هامش المنتدى العربي الروسي، تفيد بموافقته على لقاء حميدتي بعد تحقيق شروطه.

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