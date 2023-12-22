ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 20057 شخصاً

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات الصحية في غزة اليوم الجمعة أن عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة ارتفع إلى 20057 منذ بدء القصف الإسرائيلي للمنطقة في أكتوبر.



وذكرت وزارة الصحة في غزة أن حوالي 390 شخصا لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين. وأصيب إجمالي 53320 شخصا، من بينهم آلاف الأطفال.



ويأتي القصف الإسرائيلي ردا على هجوم مباغت في السابع من أكتوبر لعناصر حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية، أوقع نحو 1400 قتيل وقرابة 4475 جريحا، وفقا لبيانات إسرائيلية.



وازدادت الدعوات الدولية منذ ذلك الحين من أجل وقف إطلاق نار في ظل ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في غزة.



وذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت مجددا على مشروع قرار بشأن وقف محتمل لإطلاق النار وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إلى وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن وقف للقتال لأربع ساعات في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة اليوم.



ومن المقرر في تلك الأثناء أن يغادر عشرات الأجانب والفلسطينيين حاملي الجنسيات المزدوجة القطاع اليوم، وفقا لقائمة أصدرتها سلطة الحدود الفلسطينية في معبر رفح الحدودي. وتضم القائمة أشخاصا يحملون الجنسيات البريطانية والأمريكية والمكسيكية.

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