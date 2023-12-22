إسرائيل تكثّف الهجمات الجوية والبرية على غزة

المصدر: غزة - البيان ووكالات

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في اليوم الـ76 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت تل أبيب هجماتها براً، وجواً، في وقت تتواصل محاولات قواتها التوغل في جباليا (شمال)، حيث تشهد اشتباكات ضارية. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود، وإصابة 40، في المعارك الميدانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتصاعد الاقتتال في القطاع، ووصفه السكان، بأنه من أعنف جولات القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، وأقوى رد من الفصائل الفلسطينية، فيما قتل أكثر من 45 فلسطينياً، وأصيب العشرات، خلال قصف إسرائيلي على مدينة رفح (جنوباً).

كما أفادت مصادر محلية بوصول 32 قتيلاً إلى مستشفى ناصر، بينهم أطفال، إثر غارة جوية على مدينة خانيونس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفاد سكان جباليا، بأن المنطقة باتت معزولة بالكامل، إذ يطلق قناصة إسرائيليون النار على أي شخص يحاول الفرار.

كما قتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي على معبر «كرم أبوسالم»، فيما قالت هيئة المعابر، ووزارة الصحة في غزة، إن مدير المعبر، بسام غبن، قتل مع 3 آخرين «في استهداف من طيران إسرائيلي لمرافق المعبر أثناء العمل».

وسمع هدير الطائرات المحلقة، ودوي قصف الضربات الجوية، والبرية، كل بضع ثوان يتخلله دوي إطلاق نار، في الوقت الذي يواصل الجيش الإسرائيلي القصف المكثف، والعنيف، على قطاع غزة، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، وأفاد شهود بأن صفارات الإنذار دوت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب، وفي أسدود.

قذائف مضادة

وقالت كتائب القسام، ذراع حماس العسكري، إنها استهدفت جنوداً إسرائيليين قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد. وتابعت أن عناصرها اشتبكت مع جنود إسرائيليين في المغراقة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعت فيهم 3 قتلى، وعشرات الإصابات، مشيرة إلى أنها تمكنت من قنص جندي فوق دبابة ثم استهدفتها بقذيفة تاندوم.

خسائر مادية

وتسببت عمليات القصف الإسرائيلي، بخسائر مادية ضخمة في غزة، نتيجة استخدام حجم هائل من المتفجرات يقدر بـ53 ألف طن، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

وبحسب الإحصاءات، التي تعتمد على بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن «القصف تسبب في تدمير أكثر من 52 ألف شقة سكنية بصورة كاملة، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 306 آلاف شقة».

كما تفيد البيانات المعلنة بأن «القصف تسبب في تدمير 282 مدرسة وجامعة، و200 مسجد، و3 كنائس، إضافة إلى منشآت تم إخراجها من الخدمة، تشمل: 90 مدرسة وجامعة، و22 مستشفى، و53 مركزاً صحياً».

في الغضون، أعلنت الأمم المتحدة، أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب المستمرة على القطاع منذ 76 يوماً.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي أمر بـ«الإخلاء الفوري» لمنطقة «تغطي نحو 20 في المئة» من مساحة مدينة خان يونس، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).وأوضح المكتب الأممي أن «حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً».

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