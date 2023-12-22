مصر وبريطانيا لوقف النار ورفض التهجير

المصدر: القاهرة - وكالات

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توافق الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدين رفضهما تهجير سكان القطاع.

وأعلنت الرئاسة المصرية، أنه «تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار»، بينما شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع إلى مناطق أخرى في المنطقة.

وأكد السيسي، خلال اللقاء، بقصر الرئاسة في القاهرة، «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بشأن الأوضاع في غزة، بالإضافة إلى العمل بجدية على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية».

وأكد كاميرون، العمل من أجل ضمان تدفق المساعدات لقطاع غزة، مشدداً على وجوب زيادة حجم المساعدات لسكان القطاع.

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