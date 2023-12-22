اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

المصدر: نابلس - وكالات

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اقتحمت قوات اسرائيلية، أمس، مدينة قلقيلية، ورام الله، وأريحا، ومخيم «عين السلطان»، وبلدة عتيل، شمالي طولكرم، وقرية عراق بورين، جنوبي نابلس، وقرية بيت وزن، غربي نابلس. وارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة في السجون الإسرائيلية إلى 4655، منذ 7 أكتوبر الماضي، عقب اعتقال 25 شخصاً، أمس.

وأفادت وكالة (وفا) الفلسطينية، أن آليات عسكرية إسرائيلية عدة اقتحمت مدينة قلقيلية، شمالي الضفة، وتجولت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وقالت الوكالة، إن قوة راجلة من جيش إسرائيل اقتحمت بلدة يعبد، غربي جنين من الجهة الشمالية الشرقية، وتجولت في شوارعها، حيث دارت مواجهات، وأطلقت خلالها الرصاص.

وأضافت، إن قوات تل أبيب، اقتحمت بلدة عتيل، شمالي طولكرم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تحديداً على طول الشارع الرئيس، أطلق خلالها الجنود، الرصاص، وقنابل الغاز السام، المسيل للدموع. في نابلس، اقتحم الجيش الإسرائيلي، قرية عراق بورين (جنوباً)، وسير آلياته العسكرية في شوارعها.

إلى ذلك، أفاد بيان مشترك، صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونادي «الأسير» الفلسطيني، بأن السلطات الإسرائيلية «اعتقلت فجراً 25 فلسطينياً، ما يرفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس إلى نحو 4655 فلسطينياً، منذ 7 أكتوبر».

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