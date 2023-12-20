اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

المصدر: الخليل - وكالات

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اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت فيها عدداً من الفلسطينيين، في وقت فجرت منزل أسير تتهمه بتنفيذ هجوم وقع قبل أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 23 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. وأضافت أن الاعتقالات كانت من الخليل جنوباً وحتى قلقيلية وسلفيت شمالاً.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقلت إسرائيل أكثر من 4500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وخلال اقتحام الجنود حي المصايف بمدينة رام الله، أصيب فلسطيني بالرصاص، كما جرى اعتقال اثنين آخرين.

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، اقتحمت القوات بلدات بيت أمر وصوريف وبني نعيم وسط اندلاع مواجهات.

من جهة أخرى، فجرت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا جنوب نابلس بعدما حاصرت منزل عائلة الأسير المكون من 3 طوابق، قبل أن تقوم بتفجيره.

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