إسرائيل تقصف بالمدفعية جنوب لبنان

المصدر: بيروت - وكالات

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قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عدداً من الأهداف جنوب لبنان، وأكد أنه استهدف مواقع رصد إطلاق قذائف منها باتجاه منطقة المطلة شمال إسرائيل، وقام من جهته بالرد على مصادر إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة الخيام على الحدود الجنوبية بقذيفتين فوسفوريتين، كما قصفت تلة العويضة.

ولفتت الوكالة إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً أحد المنازل المستهدفة مرات عدة في منطقة الجبل في بلدة ميس الجبل، كما قصفت بساتين الزيتون بين ديرميماس وكفركلا (جنوب).

وذكرت الوكالة أيضاً أن إسرائيل نفذت غارات جوية استهدفت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مارون الراس بصواريخ عدة، وأشارت إلى أن المسيرات الإسرائيلية حلقت بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة، شرق لبنان.

في المقابل، أعلن «حزب الله» في بيان أن عناصره استهدفوا موقع ‏المطلة بـ«الأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مؤكدة».

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن ما يتعرض له سكان جنوب البلاد من اعتداءات إسرائيلية يومية أثبت أن لبنان بلد صلب ومقاوم.

وأردف أنه مرّ 74 يوماً من مأساة الحرب على غزة والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان والإصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة.

وأسفرت الاشتباكات عبر الحدود منذ الثامن من أكتوبر الماضي عن مقتل 9 جنود إسرائيليين وعدد من المستوطنين، في حين قتل أكثر من 100 من عناصر «حزب الله» وعدد من المدنيين.

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