قصف وحصار واعتقالات.. إسرائيل تصعد حربها على مستشفيات غزة

المصدر: غزة - البيان، وكالات

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يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، منذ 73 يوماً، ما أدى إلى مقتل نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70 % منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

وتشهد غزة قصفاً مستمراً، استهدف أمس، مستشفى الشفاء شمال القطاع، في حين هزت انفجارات ضخمة وسط القطاع، حيث لقي أكثر من 100 شخص حتفهم في «مجازر إسرائيل في جباليا، ومثلهم تحت الأنقاض»، وفقاً للسلطات الصحية بغزة.

استهداف المستشفيات

ومن جديد، تعود مستشفيات غزة لتصدر المشهد إثر تجدد القصف عليها، حيث لقي عشرات الفلسطينيين حتفهم، وأصيب آخرون جراء قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء.

وذكر تلفزيون فلسطين أن 15 شخصاً، أغلبهم من الأطفال، قتلوا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدخل مستشفى الشفاء ومبنى الجراحة، حيث تحاصر

القوات الإسرائيلية المستشفى، واعتقلت 38 كادراً صحياً منه.

كذلك قتل وأصيب العشرات في قصف نفذته القوات الإسرائيلية على المناطق الشرقية والشمالية في خانيونس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي غضون ذلك، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن «قصفاً إسرائيلياً استهدف مستشفى مبارك للولادة بمجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس أسفر عن مقتل فتاة وإصابة عدد آخر جلهم من الأطفال، وتم نقل العديد من الأطفال الجرحى، جراء القصف، لقسم الاستقبال في المجمع لتقديم الخدمات الطبية لهم».

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفتاة التي لقيت حتفها في قصف المستشفى، هي الجريحة دنيا أبو محسن وهي مصابة ومبتورة القدمين، وفي مقطع فيديو مصور للفتاة، أكدت قبل أسبوع أن حلمها كان انتهاء الحرب، وأن تعود لها قدماها التي بترتا في قصف إسرائيلي لمنزل عائلتها قبل أسابيع وأدى القصف حينه لمقتل 4 من أفراد عائلتها.

حصيلة

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مقتل 110 أشخاص في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة، وأفادت «وكالة الأنباء الفلسطينية»، بمقتل وإصابة العشرات جرَّاء قصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر بقطاع الصحة قولها إن أكثر من 100 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي على جباليا.

في المقابل، ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»، أمس، أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل أربعة من العسكريين في معارك الـ 24 ساعة الماضية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أول من أمس مقتل جندي وإصابة آخر بإصابات خطيرة، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ بدء العدوان البري إلى 122.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الجندي الخامس القتيل هو الرقيب احتياط ليدور يوسف كرفاني، البالغ من العمر 23 عاماً، الذي يتبع كتيبة الهندسة 8163 من قيادة المنطقة الجنوبية.

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