إسرائيل قتلت 300 فلسطيني بالضفة منذ 7 أكتوبر

المصدر: رام الله - وكالات

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ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية، أمس، إلى أكثر من 300 منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية قتلت 4 أشخاص، بينهم طفلان، أمس، في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وتتوالى التوترات في مناطق الضفة، وجديدها في الساعات الماضية، اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس في طولكرم وقصفه بالمسيّرات.. وكذلك اقتحام قوة راجلة كبيرة المنطقة الشرقية من مدينة قلقيلية شمالي الضفة، وكل ذلك يرفع منسوب المخاوف من تمدّد الصراع إلى الضفة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السلطات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف الوصول إلى مناطق القصف والاشتباكات لنقل الجرحى.

وفي المقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية، أن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار قرب مستوطنة «تيلم» جنوبي الخليل.

ومنذ 7 أكتوبر وإعلان حالة الطوارئ، صعدت القوات الإسرائيلية حربها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية واعتقلت أكثر من 3000، وسط تسليح المستوطنين عشوائياً.

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