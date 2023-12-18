إسرائيل تقتل 5 فلسطينيين في الضفة

المصدر: رام الله - أ.ف.ب

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لقي خمسة فلسطينيين، أمس، حتفهم خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم للاجئين في طولكرم، بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة: إن «حصيلة شهداء طولكرم ترتفع إلى خمسة»، بعد وصول قتيلين إلى مستشفى ثابت ثابت.

وأوضحت الوزارة في بيانات منفصلة أن القتلى هم: وليد عبد الرازق زهرة (22 عاماً)، وأسعد فتحي أسعد (33 عاماً)، وجهاد عمارنة (23 عاماً)، وغيث شحادة 19 عاماً)، ومحمود جابر (21 عاماً).

وقال أمين خضر، مدير مستشفى ثابت ثابت في مدينة طولكرم: إن «خمسة أشخاص وصلوا إلى المستشفى مصابين، أحدهم في الرأس».

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ليلاً على مدينة طولكرم ومخيمها الملاصق، إضافة إلى مخيم نور شمس للاجئين القريب منها، وفق ما أفاد سكان وشهود، وانسحب الجيش صباحاً «مخلّفاً دماراً هائلاً في الشوارع الرئيسية» في نور شمس، وفق المصادر ذاتها.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ في طولكرم عمليات جوية، استهدفت عدداً من المجموعات المسلحة، التي أطلقت النار، وألقت متفجرات، وهددت حياة القوات الإسرائيلية، حسب روايته.

ويركز الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية على شمال الضفة الغربية، وتحديداً في مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين وبلاطة القريب من نابلس.

ومنذ السابع من أكتوبر لقي 280 فلسطينياً على الأقل حتفهم بنيران الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، منذ العام 1967، وفقاً لأرقام وزارة الصحة.

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