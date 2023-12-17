ألمانيا تدعم رعاية مصر لجرحى غزة

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

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استقبل السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، أمس، شحنة طبية في مطار القاهرة الدولي وصلت علي متن طائرة تابعة للجيش الألماني.

وأشار بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة، إلى أن الشحنة عبارة عن معدات طبية عالية الجودة، مثل حاضنات الأطفال المبتسرين، وأجهزة تنفس صناعي، وشاشات مراقبة حالة المرضى.

وأضاف البيان أن هذه الشحنة عبارة عن شحنة إنسانية مقدمة من الحكومة الاتحادية الألمانية، وقام هارتمان بتسليمها على الأرض فور وصولها إلى نائب وزير الصحة المصري الدكتور محمد حساني، وسيتم استخدامها في المستشفيات المصرية المجهزة لاستقبال المدنيين الفلسطينيين المصابين من غزة، وستساعد الطاقم الطبي هناك على إنقاذ الأرواح.

وذكر البيان أن ألمانيا من خلال هذه المساعدات تقدم إسهاماً ملموساً آخر من أجل تخفيف معاناة السكان الفلسطينيين في غزة.

وفي هذه المناسبة قال السفير الألماني بالقاهرة: «إنه لمن دواعي سروري أن نتمكن من خلال هذه الشحنة من دعم التزام مصر الدؤوب بتقديم المساعدات الإنسانية، لاسيما الالتزام المصري بالرعاية الطبية للمرضى والجرحى من قطاع غزة.

وأضاف «نحن نتفق على أن معاناة السكان في غزة يجب أن تنتهي في أسرع وقت ممكن. مساعداتنا الطارئة لا يمكن أن تكون إلا خطوة صغيرة. وفي الوقت ذاته تعمل ألمانيا على المستوى الدولي جاهدة لخلق آفاق لعملية سياسية. مثل شركائنا المصريين، نحن مقتنعون بأن حل الدولتين وحده هو الذي يمكن أن يحقق السلام الدائم».

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فإن ألمانيا أكبر جهة دولية مانحة للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية منذ عدة سنوات، وزادت حجم دعمها في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من الضعف.

وارتفع إجمالي المساعدات الأمانية المقدمة للأراضي الفلسطينية إلى 179 مليون يورو عام 2023، منها 106 ملايين يورو أموالاً جديدة تم تخصيصها منذ 7 أكتوبر.

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