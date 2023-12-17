العراق.. العسكريون يصوتون في انتخابات مجالس المحافظات

المصدر: بغداد - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح أمس، أمام أكثر من مليون عراقي من القوات العسكرية والأمنية والنازحين للإدلاء بأصواتهم بالتصويت الخاص لانتخابات مجالس المحافظات.

وذكرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها فتحت 565 مركزاً انتخابياً تضم 2367 محطة انتخابية لاستقبال أكثر من مليون ناخب في يوم التصويت الخاص في مستهل انتخابات مجالس المحافظات التي ستبلغ ذروتها غداً. ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين إلى المشاركة في الاقتراع بحرية.

وقال السوداني في رسالة صوتية وزعت بالتزامن مع فتح صناديق الاقتراع صباح اليوم: «أبناؤنا وإخواننا وأخواتنا في القوات العراقية المسلحة، بكل صنوفها وتشكيلاتها الأمنية والمقاتلة نؤكد ثقتنا الكبيرة بكم، ونشيد بجهودكم في تأمين العملية الانتخابية بكل مراحلها».

وأضاف: «نجدد التأكيد على حريتكم في الاختيار وأنتم تشاركون في الاقتراع الخاص في انتخابات مجالس المحافظات». وشدد السوداني «ليس من حق أحد أن يملي عليكم أو يتدخل بتحديد خياراتكم وتوجهاتكم».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز