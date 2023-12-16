تحذيرات دولية من تفشّي «الكوليرا» في اليمن

المصدر: عدن - محمد أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذرت منظمة إغاثة دولية من تحوّل «الكوليرا» في اليمن إلى وباء، بعدما ارتفعت معدلات الإصابة إلى 1,336 حالة في شهر واحد في 8 محافظات، داعيةً إلى اتخّاذ «إجراءات عاجلة» لمواجهته.

ووفق منظمة «أوكسفام»، تم رصد زيادة «مقلقة» في إصابات «الكوليرا» بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين، «ما ينذر بتحوّله إلى وباء إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للمواجهة، فتم الإبلاغ عن 1,336 حالة مشتبهاً بها، و11 حالة وفاة».

وعبّرت «أوكسفام» عن مخاوفها من احتمال عودة مستويات «الكوليرا» إلى فترة وباء (2016-2021)، حينما تم تسجيل 2.5 مليون إصابة، و4,000 وفاة مرتبطة بها، إذ سجلت الإصابات في اليمن في سنة 2019 نحو 93% من جميع حالات الإصابة في أنحاء العالم.

ونبّهت المنظمة إلى أن نقص التمويل، وعدم توفير اللقاح، يشكلان تحدياً للجهود المبذولة، وكفيلان بإفشالها، فضلاً عن عوامل: الصراع، والأزمات الاقتصادية، وتغيّر المناخ، وانعدام المياه النظيفة والخدمات الصحية، «كلها عوامل تشكل أرضاً خصبة لتفشي «الكوليرا» من جديد».

وقال مدير السياسات والمناصرة لدى مكتب «أوكسفام» في اليمن، عبدالواسع محمد، إنه من دون الاستثمار المناسب في النظام الصحي، واللقاحات، والحصول على المياه النظيفة، ومرافق الصرف الصحي، سيستمر اليمنيون في دفع الثمن.

ودعا محمد المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، ولا سيما برامج الصحة، والقدرة على الثبات، وسُبل العيش، وزيادة الجهود للتفاوض على سلام دائم وشامل في اليمن.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز