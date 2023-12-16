إسرائيل تقصف جنوبي لبنان وتلقي منشورات

المصدر: بيروت - وكالات

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قصف الجيش الإسرائيلي أمس محيط بلدات في جنوبي لبنان بالطائرات المسيرة والمدفعية، وألقى منشورات تحذر السكان من التعاون مع «حزب الله».

وأفاد شهود عيان بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت محيط بلدات حولا وبليدا ومحيبيب جنوبي لبنان كما قصفت بعدد من الصواريخ محيط بلدة الماري في القطاع الشرقي.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضاً محيط بلدات الخيام والضهيرة وعلما الشعب ومنطقة اللبونة.

وكانت طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء أمس غارات على محيط بلدات عدة جنوبي لبنان. وبالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي، ألقت مسيرات إسرائيلية منشورات فوق بلدة كفر شوبا محذرة السكان من مغبة التعاون مع «حزب الله».

وكتب جيش إسرائيل في المنشورات إن نشاط الحزب في المنطقة سيلحق الضرر بالسكان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان أن المسيرات ألقت المنشورات على دفعتين. وبحسب الوكالة الفرنسية، فإنها المرة الأولى التي تلقي فيها إسرائيل منشورات فوق الجنوب اللبناني منذ حرب يوليو من سنة 2006 كما أكد رئيس بلدية كفر شوبا قاسم القادري سقوط المنشورات على البلدة والمناطق المجاورة لها. وأسفر التصعيد في جنوبي لبنان حتى اليوم عن مقتل 129 شخصاً بينهم 91 من «حزب الله» و17 مدنياً ومن بينهم 3 صحفيين، إضافة إلى عسكري لبناني، وفي المقابل قتل 10 إسرائيليين على الأقل ومن بينهم جنود.

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