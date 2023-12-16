معارك طاحنة في غزة واستهداف نازحين

المصدر: غزة، وكالات - البيان

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في اليوم الـ70 من الهجوم على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي التصعيد العسكري باستهداف المدنيين، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف وشيك لإطلاق النار في القطاع، إذ قصف مدرسة في خان يونس تؤوي نازحين، كما قصف أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بينما تستمر معارك طاحنة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وتركز القصف الإسرائيلي صباح أمس على مدينة غزة، التي شهدت العدد الأكبر من القتلى، حيث أكدت مصادر محلية مقتل 48 شخصاً وإصابة العشرات بينهم من عدد من الصحافيين في قصف طائرات الاحتلال المسيرة لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بقصف طائرة مسيرة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات (فرحانة)، التي تؤوي نازحين ما أدى إلى مقتل العشرات أغلبيتهم أطفال، فيما قتل 25 شخصاً على الأقل وعشرات الإصابات، في حي الزيتون شرق المدينة، إثر إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار صوب الفلسطينيين في الشوارع.

كما قصفت مدفعية ستة منازل مأهولة في حي الزيتون، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على منازل في الزيتون قرب شارع صلاح الدين، خلفت عشرات الإصابات.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دمرت الطائرات الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي، إضافة إلى عشرة منازل مأهولة، ما أدى لمقتل 9 أشخاص، وشهدت أمس غزة معارك طاحنة، حيث قالت الفصائل الفلسطينية إنها استهدفت بقذيفة «تي بي جي» مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود إسرائيليون وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وأعلنت اشتباكها مع 10 جنود في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية «إم 16»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة إسرائيلي بالمعارك البرية، جنوبي قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: إن الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عاماً) وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة «قتل في معركة بجنوب قطاع غزة». كما أعلن الجيش مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع الفصائل الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 449، بينهم 118 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس إن إسرائيل قتلت نحو 25 ألف فلسطيني في غزة، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، إن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 24.711 فلسطينياً حتى مساء الخميس.

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