قصف إسرائيلي واشتباكات في 10 مناطق بقطاع غزة

المصدر: غزة- البيان- وكالات

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في اليوم الـ69 من الهجوم الإسرائيلي على غزة شهدت 10 مناطق في قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي، والفصائل الفلسطينية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن محور صلاح الدين في مناطق شمال وشرق خان يونس «ساحة قتال»، وأقر بمقتل ضابط، وأعلن إصابة أكثر من 600 جندي، منذ بدء العمليات البرية.

وتركزت المواجهات في 10 مناطق في جنوب دير البلح، وشرق بني سهيلة ومحيط مخيم خان يونس، وتل الهوى، وشرق الزيتون وجحر الديك (قرية وادي غزة)، وأطراف جنوب غرب حي الشجاعية، والشيخ رضوان، وجباليا، وبيت حانون، حسبما أكدت مصادر وشهود عيان، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقة صاروخية جديدة من غزة على مستوطنات الغلاف الإسرائيلية.

قتلى

وفي غزة أيضاً، أوقع القصف الإسرائيلي 85 قتيلاً في رفح وخان يونس وجباليا، فيما قال مسؤول في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة، إن الدبابات الإسرائيلية، والقناصة، يحيطون بالمستشفى، ويطلقون النار بشكل عشوائي.

وأضاف حسام أبو صفية، رئيس أقسام الأطفال في المستشفى: إن الجيش الإسرائيلي أجبر جميع الموجودين في المستشفى الواقع في بيت لاهيا على إخلائه سريعاً.

وأعدم الجيش الإسرائيلي، فجراً أسرتين فلسطينيتين كاملتين على الأقل رميا بالرصاص، داخل إحدى مدارس الإيواء التابعة لوكالة الغوث في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. ويواصل الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منازل المدنيين وتدميرها في مختلف محافظات القطاع، مخلّفا عشرات القتلى والجرحى، ولا يزال الكثير منهم مفقودين تحت الأنقاض. اقتحم الجنود الإسرائيليون مربع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» في مخيم جباليا، وحاصرت عدد من الأسر الفلسطينية، كما قصفت طائرات مدرسة «أبو حسين» التابعة لوكالة الغوث في جباليا، كما اعتقلت 40 فلسطينياً على الأقل بينهم أطفال وفتية ونساء،

معارك

وتزامناً، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط إسرائيلي، وإصابة آخر بجروح خطرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، بحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضابط قتل نتيجة سقوط صاروخ مضاد للدبابات على الدبابة، التي كان فيها.

غارة

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن 25 شخصاً قتلوا في غارة إسرائيلية على محافظة رفح في جنوب قطاع غزة، بعدما استهدف القصف الإسرائيلي منزلين في رفح، وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وبحسب وزارة الصحة في غزة، إلى أكثر من 18,600، كما زاد عدد المصابين إلى أكثر من 50 ألفاً. وأشارت حركة «حماس»، إلى أن الغارات والقصف الإسرائيلي استهدفا مربعاً سكنياً في بلدة جباليا شمالي القطاع، ما أسفر عن تدمير 11 منزلاً، ووصل إلى مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة، جثامين 196 شخصاً ونحو 500 جريح.

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