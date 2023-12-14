18787 فلسطينياً ضحية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

المصدر: وكالات

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قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم "الخميس" إن ما لا يقل عن 18787 فلسطينياً قتلوا وأصيب 50897 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر .

وتشهد الحرب في غزة، يوماً جديداً من القتال العنيف وحرب الشوارع بين الجيش الإسرائيلي المتوغل في القطاع، والفصائل الفلسطينية المسلحة، فيما الخاسر الوحيد من تلك الحرب المدمرة هو الشعب الفلسطيني والمدنيون الذين أصبح معظمهم مشردين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

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