إسرائيل تشن «حرباً حقيقية» على الضفة

المصدر: عواصم - وكالات

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يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملياته في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية. في حين اقتحم مناطق عدة بالضفة، منها مدينتا بيت لحم وقلقيلية والبلدة القديمة في نابلس ومخيم الأمعري في رام الله.

وقال شهود إن الضفة تشهد صفيحاً ساخناً، حيث إن انفجارات دوت في محيط مخيم جنين وسط اشتباكات مستمرة بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية. حيث أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في جنين إلى 7 قتلى، إضافة إلى اعتقال أكثر من 100 حتى الآن. فيما استدعت قوات إسرائيل تعزيزات جديدة إلى مخيم جنين، وإن دوي انفجار قوي ناجم عن عمليات الجيش الإسرائيلي سمع في الجهة الجنوبية للمخيم.

وذكر شهود عيان أن جيش إسرائيل وسع عملياته في جنين لتشمل أحياء عدة، قصف خلالها 3 منازل فلسطينية، وقتل 7 فلسطينيين وأصاب عدداً آخر، في حين اعتقل 100 فلسطيني على الأقل.

هذه التطورات التصعيدية، تتزامن مع موقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قال فيه إن قواته تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

في المقابل قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنها تؤيد فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

ونددت فون دير لاين بتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية، محذرة من تأثيرها على استقرار المنطقة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ولفتت رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن استمرار مثل تلك الأفعال يمكن أن يقوض جهود التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

وفي وقت سابق، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف، ووصف ما يحدث في الضفة الغربية بـ«الحرب الحقيقية» التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

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