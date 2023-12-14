قصف جوي ومدفعي وكمائن وقتلى في غزة

المصدر: غزة - البيان - وكالات

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دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 وسط مرحلة جديدة من القتال، حيث قصفت إسرائيل جواً وبراً مدناً ومحافظات شمال وجنوب القطاع، أدت إلى مقتل 196 شخصاً وسط اشتباكات عنيفة في حي الشجاعية، فيما شهدت إسرائيل ليلة دامية، حيث أعلن الجيش مقتل 12 من جندياً غالبيتهم ضباط في حصيلة هي الأقسى من نوعها.

واستمرت الاشتباكات الشرسة في مخيم جباليا شمال القطاع وفي مناطق أخرى في مدينة غزة، مثل الشجاعية وحي الشيخ رضوان، وفي خان يونس جنوب القطاع، وأخذت شكل «كر وفر». ولم يتمكن الجيش الإسرائيلي حتى الآن من السيطرة على الشجاعية وسط معاركة شرسة.

وأقر الجيش الإسرائيلي، بوقوع قواته في كمين، وتحدث عن مقتل 12 عسكرياً وإصابة 7 آخرين بجروح في المعارك الدائرة شمالي قطاع غزة، وقال إن معظمهم ضباط وبينهم قائد فرقة في لواء جولاني.

وأوضحت الفصائل الفلسطينية أن الكمين تخللته اشتباكات من مسافة صفر، مما أوقع جنود إسرائيليين «بين قتيل وجريح»، كما أعلنت أنها استهدفت 7 دبابات ميركافا إسرائيلية وناقلتي جند في منطقة معن بمدينة خان يونس بقذيفة الياسين 105، مشيرة إلى تدمير ناقلة جند بشكل كامل شرق مدينة خان يونس.

في غضون ذلك، قتل أمس ما لا يقل عن 196 فلسطينياً في قصف بري وجوي على قطاع غزة ووفقاً لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة، وأدى القصف مند بداية الحرب إلى مقتل 18806 أشخاص نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا): إن الكثير من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وبالإضافة إلى القصف الجوي المدمر، يشن الجيش هجوماً برياً في قطاع غزة في خان يونس، وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة بـ«وصول 196 قتيلاً و499 إصابة للمستشفيات خلال الساعات الماضية».

وأضاف أنه «لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات».

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