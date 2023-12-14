تونس تتحضر لـ«الاجتماع الخماسي» الليبي

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتحضر تونس لعقد الاجتماع التحضيري للطاولة الخماسية التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، انتهت من تحديد ممثليها في الاجتماع المرتقب، فيما لم تعلن قيادة الجيش الوطني موقفها النهائي بعد.

يأتي الاجتماع، في سياق المبادرة الأممية التي أطلقها باتيلي نوفمبر الماضي، مفادها بعقد اجتماع تحضيري لممثلي الأطراف الرئيسة، وهي: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني، لبحث المسائل العالقة التي يتوجب حلها، لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.

وأكدت أوساط ليبية لـ«البيان» أن الاجتماع التحضيري سينعقد بمشاركة ثلاثة ممثلين عن كل طرف أساسي، بالإضافة إلى رئيس البعثة الأممية، وعدد من الخبراء الأمميين، بهدف طرح جميع الملفات العالقة للنقاش، خصوصاً ملف القوانين الانتخابية الذي لا يـــزال محل خلاف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز