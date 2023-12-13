هنية: أي ترتيبات في غزة دون حماس وهم وسراب

المصدر: أ ف ب

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أكد إسماعيل هنية زعيم حركة حماس في خطاب متفلز، يوم الأربعاء،أن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس أو فصائل اخرى عبارة عن "وهم"

وأعلن هنية أن حركة حماس منفتحة على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب، مشددا على أن أي ترتيبات حول مستقبل غزة من دون حماس لن تنجح. ورحّب القيادي في حركة حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار.

وأضاف "نؤكد أننا منفتحون على نقاش أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تفضي إلى وقف العدوان وتفتح الباب على ترتيب البيت الفلسطيني على مستوى الضفة والقطاع، وصولا إلى المسار السياسي الذي يؤمن حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

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