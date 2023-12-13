مسيّرة إسرائيلية تقتل 6 فلسطينيين في جنين

المصدر: رام الله - وكالات

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قالت وزارة الصحة ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن ستة فلسطينيين لقوا حتفهم في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة أمس، جراء هجوم إسرائيلي بطائرات مسيرة.

وأضافتا أن من بين القتلى فتى عمره 14 عاماً لقى حتفه بعد أن منعت قوات إسرائيلية سيارة إسعاف من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة بطائرات مسيرة، وقال إن الغارة أسفرت عن مقتل عدد غير محدد من الفلسطينيين الذين قال إنهم شوهدوا وهم يلقون عبوات ناسفة ويطلقون النار على قواته.

وقال الجيش في بيان، إن قواته كانت تعمل «على كشف العبوات الناسفة المزروعة تحت الطرق لمهاجمة القوات الأمنية». وأضاف أنه عثر على أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة وفكك منشأة لصنع القنابل وعثر على أنفاق وغرفة مراقبة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شخصاً آخر أصيب في هجوم على حي السيباط بمدينة جنين. وقال وسام بكر مدير مستشفى جنين للوكالة إنه تم استهداف الفلسطينيين بشكل مباشر. وتابعت الوكالة قائلة، إن القوات الإسرائيلية تحاصر ثلاثة مستشفيات في المنطقة.

وقبل هذا الهجوم، ذكرت وزارة الصحة أن 275 فلسطينياً لقوا حتفهم في الضفة منذ هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

اعتقال إداري

وقالت مؤسستان فلسطينيتان، إن السلطات الإسرائيلية حولت ثلاث معتقلات فلسطينيات من مدينة الخليل إلى الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر لكل منهن، فيما مددت اعتقال رابعة لحين إصدار أمر اعتقال من هذا القبيل بحقها لاحقاً.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك: «الاحتلال أصدر أوامر اعتقال إداريّ لمدة أربعة شهور، بحقّ الأسيرات جنين محمد عمرو (21 عاماً)، وأنغام محمد عصافرة (21 عاماً)، وشهد محمد عصافرة (20 عاماً)».

وأوضح النادي في بيانه أن السلطات الإسرائيلية مددت اعتقال الأسيرة براءة جمال كرامة (18 عاماً) لفحص إمكانية إصدار أمر اعتقال إداري بحقّها.

وأضافت المؤسستان في بيانهما «الاحتلال يواصل التّصعيد من جريمة الاعتقال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية نوفمبر أكثر من 2870، علماً بأنّ عددهم بلغ قبل السابع من أكتوبر نحو 1320».

اعتقال الآلاف

وذكر نادي الأسير في بيان سابق أن القوات الإسرائيلية اعتقلت، أمس، 50 فلسطينياً من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3810.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت 22 من رام الله، و12 من بيت لحم، وستة من الخليل، وستة من جنين، وأربعة من نابلس وطوباس.

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