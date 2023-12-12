الاحتجاجات تعم الضفة ومدناً عربية

المصدر: عواصم - وكالات

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عم إضراب شامل، أمس، في الضفة الغربية وعدد من المدن العربية تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأغلقت المحال والمدارس والمكاتب الحكومية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية أبوابها، أمس، في إطار إضراب شامل للاحتجاج على القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشمل الإضراب المواصلات والبنوك وحتى المخابز التي نادراً ما كانت تشملها الإضرابات.

والتزم لبنان بدعوات الإضراب الشامل العالمية دعماً لقطاع غزة، وقد توقفت الحركة بشكل كامل في شوارع العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى، تضامناً مع غزة.

وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة، التزاماً بقرار الحكومة الداعي للإضراب الشامل.

في الأردن، شهدت الدعوة للإضراب تفاعلاً واسعاً لدى العديد من القطاعات الخاصة في المملكة، وسط استجابة واضحة مع الإضراب في العاصمة عمّان وعدد من المحافظات الأخرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث أغلقت أعداد كبيرة من المحال التجارية أبوابها، وعلقت لافتات تشير إلى إضرابها من أجل قطاع غزة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، تأجيل كافة الدروس والاختبارات المقررة أمس، للمشاركة في النشاطات التي ستنظم تضامناً مع غزة.وأطلق نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة دعوات لإضراب شامل حول العالم للتضامن مع غزة في وجه الهجوم الدموي الإسرائيلي.

وقال النشطاء، إن الإضراب الشامل يهدف للضغط على الحكومات، وإجبارها على التحرك لوقف المجازر الإسرائيلية في القطاع.

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