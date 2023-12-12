مقتل ثمانيني بقصف على جنوب لبنان

المصدر: بيروت ـ وكالات

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أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان مقتل مسن يبلغ من العمر 80 عاماً في قصف إسرائيلي على بلدة الطيبة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسؤولاً محلياً (مختار بلدية الطيبة) في جنوب لبنان، قتل خلال غارة جوية إسرائيلية، أمس، فيما قال شهود عيان إن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف محيط بلدات الناقورة وزبقين ويارين ومروحين والجبين جنوبي لبنان، كما أفادوا بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية بالقطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وأضافوا، إن صفارات الإنذار تدوي في بلدات عدة بمنطقتي الجليل الأعلى والغربي على الحدود مع لبنان.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 8 صواريخ أطلقت من لبنان نحو منطقة الجليل الغربي، وأن صاروخين سقطا في منطقة غير مأهولة.

وأصيب 3 جنود إسرائيليين، أحدهم جروحه خطيرة، إثر إطلاق صاروخين من جنوبي لبنان على معسكر للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة شتولا.

يأتي هذا غداة تصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، إذ أطلق حزب الله طائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على مواقع إسرائيلية، بينما هزت غارات جوية إسرائيلية عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان.

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