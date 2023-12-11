في ظل وضع صحي كارثي .. إسرائيل تواصل القتال ضد حماس في جنوب قطاع غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

حاولت الدبابات الإسرائيلية شق طريقها والتوغل غربا في قتالها ضد حركة (حماس) داخل مدينة خان يونس وحولها اليوم الاثنين حيث تواجه مقاومة وسط قتال كثيف في الحرب التي دخلت شهرها الثالث دون نهاية تلوح في الأفق.

يأتي القتال في خان يونس، المدينة الرئيسية في جنوب قطاع غزة والتي يقطنها نحو 626 ألف شخص منهم نازحون من الشمال بسبب القصف الإسرائيلي، فيما تعيد إسرائيل تركيز جهود الحرب على الجنوب.

ووسط تقارير من منظمة الصحة العالمية عن وضع صحي "كارثي" في غزة، دعا نشطاء فلسطينيون إلى إضراب عالمي اليوم الاثنين في إطار جهود منسقة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وورد في واحدة من الدعوات "حان الوقت- إضراب شامل على مستوى العالم". لكن لم يتضح إذا كانت تلك الجهود ستحظى بدعم عالمي أو سيكون لها أي تأثير على خطط الحرب الإسرائيلية".

وقال دبلوماسيون أمس الأحد إن من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا غدا الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار.

واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وفي مؤتمر دولي أمس الأحد في الدوحة عاصمة قطر، التي لعبت دور الوسيط الرئيسي في هدنة استمرت أسبوعا وشهدت إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في نهاية الشهر الماضي، انتقد وزراء خارجية عرب واشنطن لاستخدامها حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار في مجلس الأمن.

وأكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لن يكف" عن دعوته لوقف إطلاق النار.

وقال غوتيريش إنه حث "مجلس الأمن على أن يضغط لتجنب وقوع كارثة إنسانية وكررت دعوتي لإعلان وقف إنساني لإطلاق النار".

وأضاف "للأسف، أخفق مجلس الأمن في القيام بذلك، لكن هذا لا يقلل من ضرورة القيام بالأمر".

وتوعدت إسرائيل بالقضاء على حماس بعدما اقتحم مقاتلون مسلحون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن حوالي 18 ألف شخص قتلوا منذ ذلك الحين.

وأكد سكان خان يونس أمس الأحد إن الدبابات وصلت إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه عبر وسط المدينة، بينما قصفت الطائرات الحربية المنطقة الواقعة غربي مكان الهجوم.

وقال غوتيريش إن المدينة على شفا الانهيار مع احتمال تفشي أمراض وبائية.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بثه التلفزيون إلى أن العشرات من مقاتلي حماس استسلموا. ونفت حماس استسلام مقاتليها وقالت إنها دمرت 180 آلية عسكرية إسرائيلية خلال القتال دون تقديم أدلة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي، المستشفى الرئيسي في خان يونس، أن المستشفيات في غزة بلغت طاقتها القصوى في استيعاب القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس الأحد إن إسرائيل تنفذ سياسة ممنهجة لإفراغ قطاع غزة من سكانه وتدفعهم إلى مغادرته.

وردا على ذلك وصف إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية هذا الاتهام بأنه "مشين وغير صحيح".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز