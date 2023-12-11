إسارئيل تشن ضربات على مواقع عدة في محيط دمشق

المصدر: أ ف ب

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شنت إسرائيل ليل الأحد الاثنين ضربات استهدفت مواقع عدة في محيط العاصمة السورية دمشق حسب وكالة "سانا" الرسمية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "حوالى الساعة 23,05 من مساء اليوم (21,05 ت غ) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل".

أضاف أن القصف استهدف "بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه التقارير.

وأفاد مراسل فرانس برس في محيط دمشق بأنه سمع دوي انفجارات لفترة كانت أطول بقليل من سابقاتها.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا لكنها تكرر تصديها لما تصفه بمحاولات طهران ترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد، خصوصا عبر حليفها "حزب الله".

وقد ازدادت هذه الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر.

من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن القصف الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين "استهدف مواقع لحزب الله اللبناني" في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي في محيط العاصمة السورية، مشيراً إلى أن القصف "كان على ثلاث جولات". ولحزب الله اللبناني ومجموعات مقاتلة موالية لطهران مقار ومستودعات أسلحة فيهما، بحسب المرصد.

وفي حين لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الضربات التي استهدفت محيط دمشق، إلا أنه أفاد ليل الأحد بحصول قصف من لبنان نحو شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "رد باستهداف مصدر إطلاق النار"، مضيفا "في وقت سابق من اليوم (الأحد)، قصفنا خلية إرهابية تابعة لحزب الله".

وزار قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان الأحد، وهي جبهة شهدت توترا في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال من ذلك الموقع إن العودة إلى "الهدوء والأمن" تفرض على إسرائيل أن "تُلحق الضرر، وتردع، وتقتل عناصر من حزب الله وتُظهر تفوقها، وهو ما يمكن أن يُترجَم أيضا عبر ضربات أو حرب"، وفق ما نقل عنه الجيش.

منذ بدء النزاع عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لمجموعات موالية لطهران بينها حزب الله اللبناني.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

كان مطار دمشق الدولي قد خرج عن الخدمة قبل أكثر من شهر جراء تعرضه لقصف إسرائيلي وفق المرصد.

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